يوم خاص في اليابان... احتفالات رسمية وشعبية بعيد ميلاد الإمبراطور الخامس والستين

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طوكيو، 23 فبراير (جيجي برس) - شهد القصر الإمبراطوري في طوكيو، يوم الأحد، تجمعًا عامًا احتفالًا بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني ناروهيتو الخامس والستين، حيث توافد المواطنون إلى منطقة تشيودا في العاصمة للمشاركة في فعالية التحية التقليدية.

وفي كلمته أمام الحشود التي تجمعت في منطقة تشيودا بالعاصمة، عبّر الإمبراطور عن امتنانه لوجودهم وتقديره لدعمهم المستمر، قائلًا: ”أتمنى لكم جميعًا ربيعًا هادئًا ومليئًا بالسلام.“ كما أعرب عن تعاطفه العميق مع المتضررين من الثلوج الغزيرة الأخيرة والكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مؤكدًا تضامنه مع العائلات التي فقدت أحبّاءها ومع أولئك الذين لا يزالون يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية.

وظهر الإمبراطور ناروهيتو ثلاث مرات خلال الفعالية على شرفة قاعة تشوا-دن داخل القصر، إلى جانب الإمبراطورة ماساكو، التي بدت مبتسمة أثناء تلويحها للحشود، في إشارة إلى تحسن صحتها بعد فترات من التحديات الصحية. كما انضمت إليهما ابنتهما الأميرة أيكو، التي تزداد شعبيتها بين الشباب الياباني، إضافةً إلى ولي العهد أكيشينو، والأميرة كيكو، وابنتهما الأميرة كاكو. وقد لوّح أفراد العائلة الإمبراطورية للحاضرين، الذين رفعوا الأعلام اليابانية ورددوا التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

يُذكر أن هذه الفعالية تُعد فرصة نادرة للمواطنين لرؤية العائلة الإمبراطورية عن قرب، حيث يتم فتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الجمهور فقط في مناسبات خاصة، مثل عيد ميلاد الإمبراطور والعيد الوطني في الثاني من يناير/ كانون الثاني.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)