اليابان تراقب بقلق... هل تزداد خطورة كوريا الشمالية عسكريًا؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها العميق إزاء التقارب العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بعد تقارير تفيد بأن بيونج يانج أرسلت قوات لدعم موسكو في حربها المستمرة ضد أوكرانيا.

ويُنظر إلى هذا التعاون على أنه تحالف عسكري بحكم الأمر الواقع بين البلدين، حيث توفر الحرب فرصة ثمينة لكوريا الشمالية لاكتساب خبرة قتالية عملية من خلال استخدام أسلحة عالية التقنية مثل الطائرات المسيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعزيز قدراتها العسكرية على نحو يثير القلق في منطقة شرق آسيا.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، حذر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي من أن هذا التعاون العسكري، بما في ذلك إرسال قوات كورية شمالية إلى الصراع، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا، معتبراً أن لذلك انعكاسات خطيرة على البيئة الأمنية لليابان.

يُذكر أنه في يونيو/حزيران 2024، وخلال اجتماع في بيونج يانج، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تنص على تقديم الدعم المتبادل في حالة الطوارئ، وهو ما زاد من المخاوف الدولية بشأن تداعيات هذا التحالف المتنامي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)