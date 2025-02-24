مأساة في طوكيو... مراهق يُقتل والشرطة تعتقل المشتبه به البالغ 17 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة العاصمة اليابانية القبض على فتى يبلغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في محاولة القتل، وذلك عقب حادثة مروعة شهدتها منطقة أداتشي في طوكيو، حيث قُتل شاب آخر في نفس العمر طعنًا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وفقًا لمصادر الشرطة، تم العثور على الضحية مصابًا بطعنة قاتلة في صدره الأيمن بسكين، بعدما هرعت الدوريات إلى مكان الحادث عقب تلقي مكالمة طوارئ حوالي الساعة 4:30 صباحًا، أفادت بأنه تعرض للطعن على يد صديقه.

أجرت الشرطة اعتقالًا فوريًا للمشتبه به في مسرح الجريمة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته بعد حوالي ساعة من وصوله متأثرًا بإصابته.

وأفادت مصادر التحقيق بأن الفتى المعتقل أقرّ بطعن الضحية خلال استجوابه الأولي. وتشير التحقيقات إلى أن الحادث وقع بسبب خلاف بين الاثنين حول فتاة كانت تعرف كليهما، وكانت موجودة برفقتهما أثناء وقوع الجريمة. وتشتبه الشرطة في أن التوترات بينهما تصاعدت بشكل مفاجئ إلى مواجهة دامية انتهت باستخدام السكين، مما دفع السلطات إلى إعادة تصنيف التهمة إلى القتل العمد بدلاً من محاولة القتل.

وقع الهجوم في منطقة سكنية هادئة تضم مدرسة ابتدائية ومنازل، على بعد حوالي 1.5 كيلومتر غرب محطة نيشيارايدايشي-نيشي على خط نيبوري-تونيري لاينر. وأثارت الجريمة صدمة واسعة بين سكان المنطقة، الذين وصفوا الحادث بأنه ”غير مسبوق“، وأعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف بين المراهقين في المجتمع الياباني.

تواصل الشرطة التحقيق مع المشتبه به بشكل مكثف لكشف المزيد من التفاصيل حول ملابسات الجريمة، بينما ينتظر الرأي العام توضيح الدوافع الحقيقية وراء هذا الحادث المأساوي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)