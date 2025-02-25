من قلب فوكوشيما إلى أوساكا.. أخشاب تعيد إحياء الأمل في إكسبو 2025!

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نامي، محافظة فوكوشيما - (جيجي برس)-- تقوم شركة متخصصة في معالجة الأخشاب، تقع في بلدة ضربها الزلزال المدمر والتسونامي في شمال شرق اليابان قبل 14 عامًا، بإنتاج مواد بناء لرمز رئيسي في معرض إكسبو 2025 العالمي المرتقب في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

تقوم شركة وودكور، التي تتخذ من بلدة نامي في محافظة فوكوشيما مقرًا لها، بتوريد الأخشاب للسقف الدائري الضخم المسمى ”الحلقة الكبرى“، والذي يُعدّ أحد أكبر الهياكل الخشبية في العالم، وسيكون المعلم الأبرز لمعرض أوساكا إكسبو، المقرر إقامته لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل.

وقال هيدهيرو أسادا، مدير الشركة البالغ من العمر 57 عامًا: ”هذه الحلقة هي رمز لإعادة إعمار فوكوشيما. أريد أن يشعر الكثير من الناس بجهود إعادة الإعمار على أرض الواقع“.

واستذكر أسادا ما حدث في 11 مارس/آذار 2011، حيث قال: ”رأيت بخار الماء يتصاعد من محطة الطاقة ويتجه نحو البلدة، كما سمعت صوت انفجار“. وقد كان حينها في مكان عمله عندما ضرب الزلزال العنيف المنطقة. وفي وقت لاحق، علم أثناء تواجده في مركز الإجلاء أن الزلزال والتسونامي تسببا في كارثة نووية كبيرة في مفاعل فوكوشيما دايئتشي التابع لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية .

ورغم مرور 14 عامًا، لا يزال حوالي 80% من بلدة نامي ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصعبة العودة، حيث يُفرض تقييد شديد على الدخول إليها بسبب استمرار ارتفاع مستويات الإشعاع الناجمة عن الحادث النووي.