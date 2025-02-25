اليابان تعلن عن تذاكر دخول فورية لمعرض إكسبو 2025 في أوساكا

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء بأنه سيتم تقديم تذاكر دخول فورية لمعرض إكسبو 2025، الذي سيُقام في مدينة أوساكا الغربية.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عُقد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، بحضور محافظ مياغي يوشيهيرو موراي، الذي يرأس اتحاد المحافظين الوطني، وآخرين.

وقال إيشيبا: ”نأمل في الترويج بنشاط لفكرة أنه لا يزال بإمكان الناس الاستمتاع بالمعرض دون الحاجة إلى تذكرة مسبقة، إلى جانب تسهيل إجراءات شراء التذاكر“.

وفي اليوم نفسه، أعلنت جمعية اليابان لمعرض إكسبو 2025 أن تذاكر اليوم نفسه سيتم بيعها يوميًا أمام بوابة الدخول.

كما أعلنت الجمعية أن تذكرة ”الموسم“، التي تُباع بسعر 30,000 ين للبالغين وتتيح دخولًا غير محدود خلال فترة المعرض من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول ، ستُطرح بسعر مخفض قدره 24,000 ين لمن يزورون بين أبريل/نيسان ومايو/أيار.