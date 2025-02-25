ما مصير تربة فوكوشيما؟ مقترحات لإعادة الاستخدام المحلي

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فوكوشيما - (جيجي برس)-- عبر عمدة بلدة فوتابا في محافظة فوكوشيما، شيرو إيزاوا، عن رأيه بشأن إعادة استخدام التربة الناتجة عن أعمال إزالة التلوث الإشعاعي التي أعقبت كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي النووية عام 2011. وأكد ضرورة معالجة هذه القضية داخل المحافظة نفسها قبل التفكير في نقل التربة إلى مناطق أخرى، في ظل استمرار الجدل حول كيفية التعامل مع النفايات المشعة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

جاءت تصريحاته خلال لقاء صحفي عقب اجتماع حول إعادة إعمار فوكوشيما، حيث أوضح أن إحراز تقدم في بناء تفاهم داخل المحافظة يعد خطوة أساسية قبل السعي إلى تعاون سكان منطقة طوكيو الكبرى. وأشار إلى أن فوتابا، كونها إحدى البلدات المستضيفة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، تواجه تحديات خاصة تتعلق بمخاوف السكان وإجراءات السلامة. وأكد أن البلدية ستنظر في إعادة استخدام التربة في مشاريع البنية التحتية عند الضرورة، ولكن بشرط الحصول على موافقة السكان المحليين والمجلس البلدي.

وفي سياق متصل، قال وزير البيئة الياباني، كيئيتشيرو أساؤو، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن الحكومة تأخذ رأي العمدة ”على محمل الجد“. وأضاف أن السلطات ستواصل مناقشة كيفية التعامل مع التربة الملوثة بطريقة توازن بين احتياجات إعادة الإعمار والاعتبارات البيئية والسلامة الإشعاعية، في ظل استمرار المخاوف المجتمعية بشأن تداعيات الحادث النووي الذي لا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم.