رئيس الوزراء الياباني يشدد على أهمية وحدة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا

طوكيو - (جيجي برس)-- أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، على أهمية تماسك القوى الكبرى داخل مجموعة السبع، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ظل التحديات الدولية الراهنة. جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده قادة المجموعة بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وقال إيشيبا: ”إن دور الولايات المتحدة محوري لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا“، مشيرًا إلى أن اليابان ستواصل جهودها بالتنسيق الوثيق مع شركائها في مجموعة السبع لضمان استقرار المنطقة وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.

ويواجه أعضاء المجموعة صعوبات في التوصل إلى بيان مشترك للقمة، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجًا أكثر مرونة تجاه روسيا، مما يعكس تباين المواقف بين بعض الدول الأعضاء. من جانبه، انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة عبر الإنترنت، حيث دعا الدول السبع الكبرى إلى تعزيز وحدتها واتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه موسكو.

ورغم التحديات المتعلقة بالبيان الختامي، أكد إيشيبا أن الخلافات بين الدول الأعضاء ليست جوهرية، قائلًا: ”لا توجد تباينات حاسمة في تفاصيل البيان، ونسعى إلى تحقيق توافق يعكس التزامنا المشترك بدعم أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار الدولي“.