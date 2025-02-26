اليابان تتخذ خطوة جريئة: إلزام الشركات بالمشاركة في تجارة الكربون

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن اعتماد مشروع قانون جديد يلزم الشركات التي تصدر 100 ألف طن أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بالمشاركة في نظام تداول انبعاثات الكربون، الذي سيُطبق في السنة المالية 2026.

ويأتي هذا القانون كجزء من تعديل قانون تعزيز التحول الأخضر، المعروف اختصارًا بـ ”GX“، حيث يُتوقع أن يشمل هذا الالتزام ما بين 300 إلى 400 شركة، معظمها من القطاعات عالية الانبعاثات مثل صناعة الصلب.

بموجب هذا النظام، ستقوم الحكومة بتخصيص حصص انبعاثات سنوية لكل شركة، وفي حال تجاوزت الشركة الحصة المخصصة لها، سيكون عليها شراء حصص إضافية في سوق التداول التي ستديرها وكالة تسريع GX العامة-الخاصة.

أما الشركات التي تفشل في اقتناء الحصص المطلوبة لتعويض انبعاثاتها الزائدة، فستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10% فوق الحد الأقصى لسعر التداول.

يُشكل هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو تحقيق الحياد الكربوني في اليابان، إذ تسعى الحكومة إلى تحفيز الشركات على تقليل انبعاثاتها وتشجيع التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ضمن جهودها للحد من التغير المناخي وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)