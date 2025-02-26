توسّع جوي ضخم: الخطوط الجوية اليابانية تقدم طلبًا لشراء 77 طائرة جديدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة خطوط أول نيبون الجوية القابضة (ANA) يوم الثلاثاء عن خططها لشراء 77 طائرة جديدة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 2.16 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 14.4 مليار دولار أمريكي، استعدادًا للارتفاع المتوقع في الطلب على السفر الجوي خلال السنوات القادمة، مع التركيز على توسيع الرحلات الدولية والداخلية على حد سواء.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في استلام الطائرات الجديدة تدريجيًا اعتبارًا من السنة المالية 2028، بهدف توسيع أسطولها ليصل إلى نحو 320 طائرة بحلول السنة المالية 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بمستوى أسطولها في السنة المالية 2019، أي قبل تأثر قطاع الطيران بجائحة كورونا. ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز قدرتها التشغيلية وتحسين خدماتها، خصوصًا مع تعافي قطاع السفر واستئناف الطلب المتزايد على الرحلات الجوية، سواء داخل اليابان أو خارجها.

وتشمل الطلبات 18 طائرة متوسطة الحجم مخصصة للرحلات الدولية، وذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها الجوية بين آسيا وأمريكا الشمالية، بالتزامن مع مشروع توسعة مطار ناريتا الدولي الواقع في محافظة تشيبا، والذي يُعدّ بوابة رئيسية للرحلات الدولية من وإلى اليابان. كما تعتزم الشركة شراء طائرات صغيرة ومتوسطة الحجم لتعزيز أسطولها المخصص للرحلات الداخلية، ومن بينها 20 طائرة صغيرة سيتم استقدامها لدعم الربط بين المدن الإقليمية والمطارات المركزية، مما يسهم في تحسين كفاءة النقل الجوي داخل البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبحث فيه الشركة عن بدائل لطائرات الركاب الصغيرة سبيس جت، التي كانت قد خططت لشرائها سابقًا، قبل أن تعلن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إيقاف تطوير المشروع بشكل نهائي. وستحل الطائرات الجديدة محل تلك المخططة سابقًا، مما يعكس سعي الشركة لضمان تحديث أسطولها بأحدث التقنيات وتعزيز كفاءته التشغيلية على المدى الطويل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)