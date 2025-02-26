بعد أكثر من 40 عامًا... المحكمة العليا اليابانية ترفض إعادة المحاكمة في قضية قتل تعود لعام 1979

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت المحكمة العليا في اليابان حكمًا برفض التماس إعادة المحاكمة الذي تقدمت به أياكو هاراغوتشي، البالغة من العمر 97 عامًا، والتي أدينت بقتل رجل عام 1979 في بلدة أوساكي بمحافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان.

وقضت المحكمة العليا، الثلاثاء، بتأييد الأحكام الصادرة سابقًا عن محكمة محافظة كاغوشيما وفرع ميازاكي التابع لمحكمة فوكوؤكا العليا، مما أدى إلى رفض التماس إعادة المحاكمة للمرة الرابعة. وكانت هاراغوتشي قد أمضت 10 سنوات في السجن بعد إدانتها بالجريمة.

وجاء القرار من الدائرة الثالثة للمحكمة العليا، حيث وافق عليه أربعة من أصل خمسة قضاة. ومع ذلك، أصدر القاضي كاتسويا أوغا، وهو باحث قانوني سابق، رأيًا معارضًا، مشددًا على ضرورة منح هاراغوتشي فرصة لإعادة المحاكمة. ويعد هذا أول موقف علني من قاضٍ في المحكمة العليا يؤيد إعادة المحاكمة في هذه القضية.

وفقًا للحكم النهائي، أدينت هاراغوتشي بقتل شقيق زوجها، البالغ من العمر 42 عامًا آنذاك، بخنقه بمنشفة، وذلك بالتواطؤ مع أقاربها، بمن فيهم زوجها الراحل. وبعد ارتكاب الجريمة، تم دفن الجثة في كومة سماد داخل حظيرة ماشية خلال الساعات الأولى من صباح 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1979. وتشير السجلات إلى أن الضحية كان قد عُثر عليه في الليلة السابقة وهو في حالة سكر وملقى بالقرب من قناة مياه، حيث قام اثنان من السكان المحليين بمساعدته ونقله إلى منزله.

ورغم الجهود المستمرة لإعادة النظر في القضية، لا تزال المحكمة العليا متمسكة بالحكم الصادر منذ أكثر من أربعة عقود، مما يضع حدًا جديدًا لمحاولات هاراغوتشي لتبرئة نفسها من التهمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)