ثورة في التكنولوجيا المساعدة... شركة يابانية تطرح جهازًا يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات الرأس!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت سلسلة متاجر النظارات اليابانية ”جينس إنك“ يوم الأربعاء عن إطلاق جهاز مبتكر يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر حركات بسيطة للرأس، ما يشكل نقلة نوعية في تمكين الأفراد ذوي الإعاقات الحركية.

الجهاز، الذي يحمل اسم ”جينس أسيست“، يُثبت على النظارات ويتصل بالكمبيوتر عبر كابل، مما يتيح للمستخدمين تحريك المؤشر والنقر باستخدام إيماءات رأسية، دون الحاجة لاستخدام اليدين. وتأتي هذه التقنية كحل عملي لمن يواجهون صعوبة في استخدام أجهزة الإدخال التقليدية بسبب إعاقات في اليدين أو الذراعين.

آلية عمل الجهاز تعتمد على إمالة الرأس، حيث يمكن تفعيل المؤشر بمجرد الإيماء، بينما يتم النقر بزر الفأرة الأيمن عبر إمالة الرأس إلى اليمين، كما يدعم الجهاز إدخالات عبر لوحة المفاتيح، ما يعزز تجربة استخدامه.

يتميز ”جينس أسيست“ بخفة وزنه، حيث لا يتجاوز 4 غرامات، ويبلغ حجمه حجم الإبهام، ما يضمن راحة المستخدم وتقليل الإرهاق حتى بعد فترات طويلة من الاستخدام. وبما أنه يعتمد على الاتصال السلكي، فلن يكون هناك حاجة إلى إعادة شحنه، مما يجعله أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

يُطرح الجهاز بسعر 15000 ين للوحدة، وهو متوفر حاليًا عبر المتاجر الإلكترونية، ما يجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن حلول تقنية تعزز استقلاليتهم الرقمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)