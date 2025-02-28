بعد تطورات قانونية... فرنسا تعيد محاكمة متهم بقتل سيدة يابانية

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باريس - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا يوم الأربعاء قرارًا بإعادة محاكمة المواطن التشيلي نيكولاس زيبيدا كونتريراس، المتهم بقتل الطالبة اليابانية نارومي كوروساكي، التي فُقدت أثناء دراستها في فرنسا عام 2016، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

جاء هذا القرار بعد أن ألغت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الحكم الصادر عن محكمة أدنى والذي قضى بسجن زيبيدا لمدة 28 عامًا بتهمة قتل كوروساكي، التي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا آنذاك وتدرس في جامعة تسوكوبا اليابانية. وأفادت صحيفة فرنسية بأن هذا الإلغاء النادر جاء نتيجة خطأ إجرائي وقع خلال محاكمة الاستئناف في عام 2023، حيث تم الاستناد إلى أدلة جديدة لم تُعرض في المحاكمة الأولية، ما اعتُبر انتهاكًا لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

وعلى الرغم من قرار إعادة المحاكمة، لن يتم إطلاق سراح زيبيدا، ومن المتوقع أن تنعقد محاكمته الجديدة في مدينة ليون خلال الأشهر القادمة. وخلال محاكمة الاستئناف التي عُقدت في مدينة فيسول بشرق فرنسا، شهد ضابط شرطة حول أدلة جديدة، ما دفع محامي الدفاع إلى الاعتراض بدعوى عدم عدالة الإجراءات، لكن المحكمة واصلت النظر في القضية. وبعد صدور الحكم، قدم الدفاع استئنافًا استنادًا إلى الخلل الإجرائي، وهو ما أدى في النهاية إلى قرار إعادة المحاكمة.

لا تزال قضية كوروساكي، التي لم يُعثر على جثتها حتى اليوم، تجذب اهتمامًا واسعًا في اليابان وفرنسا، حيث تواصل السلطات والجهات القانونية البحث عن العدالة وسط تعقيدات قانونية وإجرائية جديدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)