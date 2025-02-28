حريق غابات هائل في محافظة إيواتي اليابانية يخلف دمارًا واسعًا وإخلاء المئات

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إيواتي - (جيجي برس)-- لقي رجل مصرعه في حريق غابات مدمر اجتاح أوفوناتو بمحافظة إيواتي، شمال شرق اليابان، حيث عثرت السلطات يوم الخميس على جثته محترقة وسط النيران التي لا تزال مشتعلة، وفقًا لما أفادت به الشرطة ومسؤولون محليون.

امتد الحريق على أكثر من 600 هكتار، ملتهماً ما لا يقل عن 84 مبنى، وسط مخاوف من انتشاره إلى مناطق أوسع، بحسب حكومة المحافظة. وبدأت النيران في الاشتعال حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأربعاء، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء عاجلة شملت 2,114 شخصًا في 873 أسرة. وبحلول الخميس، تم توسيع نطاق الإخلاء ليشمل 1,192 شخصًا إضافيًا في 467 أسرة.

وأفادت مدينة أوفوناتو أن 851 شخصًا لجأوا إلى مراكز الإيواء العامة حتى مساء الخميس، كما أُغلقت مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية محليتان. وأدى الحريق إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 منزل، إضافة إلى حرمان حوالي 40 منزلًا من المياه. كما تأثرت خدمات النقل، حيث تم تعليق جزء من خط رياس التابع لشركة سكك حديد سانريكو، مع توفير حافلات بديلة للركاب.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق، وسط ظروف جوية صعبة تزيد من صعوبة احتواء ألسنة اللهب، بينما يبذل المسؤولون جهودًا حثيثة لدعم السكان المتضررين والحد من الأضرار المتفاقمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)