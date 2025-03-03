مستوى قياسي لتنصت الشرطة اليابانية خلال عام 2024... ما الأسباب؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - كشفت الحكومة اليابانية في تقرير قُدم إلى البرلمان يوم الجمعة أن الشرطة نفذت عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية بلغت 21565 مرة خلال التحقيقات الجنائية في عام 2024، وهو أعلى عدد منذ بدء تسجيل هذه العمليات. وتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 20120 مرة في عام 2020، ما يعكس تزايد الاعتماد على التنصت كوسيلة للتحقيق في القضايا الجنائية.

شملت عمليات التنصت خلال العام 19 قضية جنائية، جميعها استهدفت الاتصالات عبر الهواتف المحمولة، وأسفرت عن اعتقال 99 مشتبهًا بهم. وتوزعت القضايا على 9 قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات، بما في ذلك عمليات التهريب المنظمة، و9 قضايا قتل كانت العصابات الإجرامية طرفًا فيها، وقضيتين متعلقتين بالاحتيال، مما يشير إلى تركيز السلطات على الجرائم الخطيرة والمنظمة.

ومن بين المكالمات التي تم اعتراضها، بلغ عدد تلك المرتبطة مباشرة بالجرائم 1939 مكالمة، ما يبرز الدور الحيوي لعمليات التنصت في جمع الأدلة وتعقب المشتبه بهم في الجرائم الكبرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)