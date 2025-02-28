غلاء معيشي متزايد... اليابانيون يواجهون ارتفاع أسعار أكثر من 2300 سلعة غذائية!

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت دراسة أجرتها شركة ”تيكوكو داتابانك“ يوم الجمعة أن عدد المواد الغذائية التي ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر مارس/ آذار سيصل إلى 2343 منتجًا، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في نفس الشهر من العام الماضي.

وشملت الدراسة 195 من كبرى شركات تصنيع الأغذية، حيث أظهرت أن عدد المنتجات التي ستخضع للزيادة يتجاوز 2000 للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. كما أن العدد التراكمي لزيادات الأسعار في عام 2025 سيتجاوز حاجز 10000، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على قطاع الأغذية.

وأوضحت الدراسة أن الشركات تواجه صعوبات متزايدة في احتواء التكاليف المتصاعدة، حيث قال مسؤول في ”تيكوكو داتابانك“: ”تؤثر المصروفات المرتفعة على أرباح الشركات، مما لا يترك لها خيارًا سوى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار“.

وستتركز الزيادات بشكل خاص في قطاع الأغذية المجمدة، حيث ستقوم شركة ”أجينوموتو للأغذية المجمدة“ برفع أسعار شحن 54 منتجًا منزليًا، بما في ذلك ”الغيوزا“ و”الشوماي“ (الزلابية الصينية)، بنسبة تتراوح بين 3% و10%. تأتي هذه الزيادات في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، مما يضغط على ميزانيات الأسر اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)