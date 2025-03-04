كسر الحواجز: إصلاحات تعزز دور النساء في المجالس المحلية اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد اليابان تقدمًا في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للنساء في المجالس المحلية، بما يتيح لهن موازنة الأنشطة السياسية مع مسؤوليات الأمومة. يشمل ذلك وضع إطار واضح لفترات إجازة الأمومة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات مثل إنشاء غرف مخصصة لرعاية الأطفال داخل مباني المجالس، والسماح بالتصويت عن بُعد في بعض الحالات الاستثنائية.

ومع ذلك، لا تزال مشاركة النساء في السياسة محدودة. حتى يوليو/ تموز 2024، بلغ عدد النساء في المجالس البلدية 5187 عضوة فقط، أي ما يعادل 17.9% من إجمالي الأعضاء، وهو معدل لا يزال منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى. على الرغم من الجهود المبذولة، مثل حملات التوعية وتشجيع المزيد من النساء على الترشح، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية التي تفرض أدوارًا تقليدية على المرأة، وصعوبة تحقيق التوازن بين المسؤوليات السياسية والأسرية.

ومع تزايد الاهتمام بتحقيق تمثيل أكثر إنصافًا، تتجه بعض البلديات إلى تنفيذ سياسات جديدة، مثل تقديم دعم مالي لرعاية الأطفال أثناء الجلسات، وتوفير إرشادات للنساء الراغبات في دخول عالم السياسة. ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من الجهود لتعزيز تمكين المرأة في الحياة السياسية وضمان بيئة أكثر شمولًا واستدامة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)