رئيس وزراء اليابان يعرب عن قلقه إزاء انهيار قمة ترامب وزيلينسكي

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم السبت عن قلقه العميق إزاء فشل القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محذرًا من تداعيات ذلك على وحدة المجتمع الدولي.

وفي حديثه للصحفيين في طوكيو، شدد إيشيبا على ضرورة بذل الجهود للحيلولة دون حدوث انقسامات داخل مجموعة السبع، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الدول الكبرى أمر بالغ الأهمية في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى طبيعة الاجتماع بين الزعيمين، واصفًا إياه بأنه كان مشحونًا بالعواطف، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية لا ينبغي أن تقتصر على التفاعلات العاطفية، بل يجب أن تستند إلى نهج عقلاني يسهم في تحقيق حلول مستدامة.

وأكد إيشيبا أن ترامب وزيلينسكي يتشاركان الرغبة في تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، لكنه دعا إلى تبني نهج يعتمد على الصبر والتعاطف لضمان تحقيق أفضل النتائج للطرفين. وأوضح أن المساعي الدبلوماسية الفاعلة يجب أن تستمر بوتيرة مدروسة من أجل إحلال السلام الدائم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)