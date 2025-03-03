حرائق ضخمة تجتاح شمال شرق اليابان... والدخان يملأ السماء!

أخبار اليابان

إيواتي (جيجي برس)-- تواصل فرق الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي اليابانية جهودها الحثيثة للسيطرة على حرائق الغابات المشتعلة في أوفوناتو، محافظة إيواتي، شمال شرق اليابان، والتي امتدت على مدى أيام لتلتهم حوالي 2100 هكتار من الغابات، وسط ظروف مناخية صعبة تعيق عمليات الإخماد.

بدأ الحريق بعد ظهر يوم الأربعاء، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية والجفاف الذي تشهده المنطقة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الحرجية وإجبار الآلاف على مغادرة منازلهم. ولا يزال 4596 شخصًا من 1896 أسرة خاضعين لأوامر الإخلاء، حيث تم إجلاء حوالي 1200 منهم إلى الملاجئ المؤقتة التي أُقيمت في المدارس والمرافق العامة بالمنطقة.

تشارك مروحيات تابعة للحكومات المحلية وقوات الدفاع الذاتي في عمليات رش المياه من الجو في محاولة لاحتواء ألسنة اللهب، بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق على الأرض وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن طبيعة التضاريس الجبلية وانتشار الحريق في عدة مواقع متفرقة.

وفي تطور مأساوي، تم العثور على جثة رجل محترقة، مما يثير مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الضحايا مع استمرار جهود الإخماد. كما أدى الحريق إلى إلحاق أضرار بمنازل ومرافق عامة، وسط تحذيرات من السلطات المحلية من امتداد النيران إلى مناطق سكنية أخرى في حال لم يتم احتواؤها قريبًا.

وتبذل السلطات المحلية جهودًا إضافية لتقديم المساعدات للمتضررين، حيث يتم توفير الغذاء والمياه في الملاجئ، فيما تواصل فرق الطوارئ تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفاقم الكارثة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)