في خطوة لكبح الأسعار... الحكومة اليابانية تفرج عن مخزونها من الأرز!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف اختناقات التوزيع وضمان استقرار الإمدادات، أعلنت الحكومة اليابانية عن طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي من الأرز للبيع في مزاد علني يوم 10 مارس/ آذار. يأتي هذا القرار في أعقاب إعلانها الشهر الماضي عن بيع 210 ألف طن من الأرز المخزن، حيث سيتم في المرحلة الأولى طرح 150 ألف طن للبيع لتجار الأرز الكبار، على أن تحتفظ الحكومة بحق إعادة شرائه مستقبلاً.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفرج فيها الحكومة عن مخزوناتها من الأرز خارج نطاق حالات الطوارئ، حيث كانت هذه المخزونات تُستخدم تقليديًا لمواجهة سوء المحاصيل الحاد أو الكوارث الطبيعية الكبرى. ومن المتوقع أن يصل الأرز المطروح في المزاد إلى أرفف المتاجر بحلول أواخر الشهر الجاري، ما قد يساهم في تخفيف أي نقص محتمل وتحقيق استقرار في الأسعار.

ولضمان الشفافية والسلاسة في عملية التوزيع، كشفت الحكومة عن تفاصيل المخزون المعروض، بما في ذلك مواقع التخزين وسنوات الحصاد ومناطق الإنتاج والعلامات التجارية. وتشمل قائمة الأرز المطروح للبيع أصنافًا متميزة من شمال شرق اليابان، المعروفة بجودة إنتاجها، ومنها ماشيغورا من محافظة أوموري وهاينوكي من محافظة ياماغاتا وهيتوميبوري من محافظة مياغي. ويشير هذا الإجراء إلى نهج أكثر مرونة في إدارة مخزونات الغذاء، مما يفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذه السياسة على استقرار السوق على المدى الطويل، وما إذا كانت ستصبح آلية دائمة لمواجهة تحديات الإمداد الغذائي في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)