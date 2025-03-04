الخطوط الجوية اليابانية تكشف عن ”غاندام جيت“ قبل أوساكا إكسبو 2025

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة الخطوط الجوية اليابانية (JAL) وشركة بانداي نامكو هولدينغز عن طائرة ركاب بتصميم خاص مستوحى من سلسلة الأنمي الروبوتية الشهيرة ”جاندام“ في مطار هانيدا بطوكيو يوم الإثنين، قبل افتتاح معرض أوساكا إكسبو 2025 في محافظة أوساكا غرب اليابان في أبريل.

سيظهر الروبوت على شاشة في جناح بانداي نامكو خلال معرض أوساكا.

طائرة بوينغ 737-800، التي تتضمن أيضًا صورة للتميمة الرسمية للمعرض ”مياكو-مياكو“، أقلعت في رحلتها الأولى بعد الظهر وستُستخدم للرحلات الداخلية حتى نوفمبر تقريبًا.

قالت كوميكو مياساكا، رئيسة فرع JAL في غرب اليابان، خلال مراسم الكشف: ”إنه تصميم رائع ومثير للإعجاب“.

وأضاف نوبوهيكو موموي، مدير بانداي نامكو: ”نود أن نجلب الأحلام والأمل والحماس، خاصة للأطفال الذين يتحملون مسؤولية المستقبل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)