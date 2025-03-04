الثلوج تلوح في الأفق... طوكيو والمناطق المجاورة تستعد لموجة برد قادمة!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية في منطقة كانتو-كوشين في وسط وشرق اليابان اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، وقد تتراكم الثلوج حتى في الجزء الجنوبي من منطقة كانتو، بما في ذلك طوكيو، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

حذرت الوكالة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة المرور بسبب الثلوج، حيث من المتوقع أن يتحرك نظام ضغط منخفض شرقًا ويصل إلى ساحل المحيط الهادئ لمنطقة توكاي الوسطى صباح الأربعاء.

قد يتم إغلاق بعض أجزاء من الطرق السريعة تومي وشين-تومي والطرق السريعة الحضرية كإجراء احترازي لمنع تقطع السيارات، وفقًا لمكتب تنمية منطقة كانتو التابع لوزارة النقل.

في الـ 24 ساعة حتى الساعة 6 مساءً يوم الأربعاء، من المتوقع تساقط ثلوج بمقدار 30 سنتيمترًا في المنطقة الجبلية الشمالية لكانتو ومنطقة كوشين، و20 سنتيمترًا لمنطقة تشيتشيبو في محافظة سايتاما، و15 سنتيمترًا لسهل كانتو الشمالي، و10 سنتيمترات لمنطقة تاما في طوكيو وهاكوني في محافظة كاناغاوا، وسنتيمتر واحد لأحياء طوكيو الـ 23.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)