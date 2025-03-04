الأمير هيساهيتو في أول مؤتمر صحفي: التزام بالمستقبل ومسؤوليات الإمبراطورية

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طوكيو - (جيجي برس)-- حضر الأمير الياباني هيساهيتو، الابن الوحيد للأمير ولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو والثاني في ترتيب ولاية العرش، مؤتمره الصحفي الأول يوم الإثنين، وتعهد بالقيام بدوره كعضو بالغ في العائلة الإمبراطورية.

عُقد المؤتمر الصحفي في عقار أكاساكا في طوكيو بعد أن بلغ الأمير هيساهيتو 18 عامًا في سبتمبر الماضي، وهو سن الرشد في اليابان.

قال الأمير في المؤتمر الصحفي الذي استمر 30 دقيقة: ”آمل أن أؤدي دوري كعضو في العائلة الإمبراطورية مع الوعي بكوني عضوًا بالغًا“.

بدأ الأمير بالإشارة إلى حريق غابة مشتعل في أوفوناتو في محافظة إيواتي شمال شرق اليابان، قائلاً: ”أود أن أعبر عن تعاطفي الحار مع المتضررين“.

وعندما سُئل عن مكانة الإمبراطور كرمز للبلاد، كرر الأمير آراء الإمبراطور الأب أكيهيتو، جده، والإمبراطور ناروهيتو، عمه، بأن على الإمبراطور دائمًا أن يفكر في الشعب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)