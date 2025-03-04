ترامب يتهم اليابان والصين بالتلاعب بعملتيهما لتحقيق مكاسب اقتصادية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين أن اليابان والصين تتعمدان خفض قيمة عملتيهما، في خطوة وصفها بأنها غير عادلة بالنسبة للولايات المتحدة، مما أثار تكهنات بشأن إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من البلدين.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال ترامب: ”الطريقة الأسهل لحل هذه المشكلة هي من خلال التعريفات الجمركية“، ملمحًا إلى اتخاذ إجراءات تجارية صارمة ضد اليابان إذا استمرت في خفض قيمة عملتها.

وأضاف: ”لقد تواصلت مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وكذلك مع قادة اليابان، وأبلغتهم بوضوح: ’لا يمكنكم الاستمرار في خفض قيمة عملتكم بهذا الشكل، فهذا غير عادل بالنسبة لنا.'“ وتابع قائلًا: ”لا يجب بالضرورة أن تكون الحلول عبر التعريفات، لكن التعريفات سهلة وسريعة وفعالة، وتحقق العدالة“.

وأشار ترامب إلى أنه إذا استمرت اليابان والصين في إضعاف عملتيهما على نحو يضر بالمصالح الأمريكية، فإن اتخاذ إجراءات مضادة سيكون ضروريًا. وقال: ”كل ما علي فعله في هذه الحالة هو أن أقول: ”هاوارد، سيتعين علينا رفع التعريفات قليلاً“، في إشارة إلى وزير التجارة هاوارد لوتنيك.

وقد أثارت هذه التصريحات تحركات ملحوظة في سوق العملات، حيث أدت إلى عمليات شراء مكثفة للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، أولًا في نيويورك ثم في طوكيو. ونتيجة لذلك، انخفض سعر الدولار إلى 148.91-93 ين بحلول الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، مقارنةً بسعر 150.18-18 ين في الساعة 5 مساءً من اليوم السابق.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين الرئيسيين، حيث تسعى واشنطن إلى اتخاذ تدابير لحماية الصناعات المحلية من التأثيرات السلبية الناجمة عن السياسات النقدية للدول الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)