اليابان ترد على ترامب: لا تلاعب في سعر صرف الين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أن اليابان تتعمد خفض قيمة الين، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وفي مؤتمر صحفي، قال كاتو بلهجة حازمة: ”كما أوضحنا مرارًا، اليابان لا تقوم بتوجيه الين نحو الانخفاض“، مشددًا على أن السياسات النقدية اليابانية تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي وليس التلاعب بسعر الصرف.

وكان ترامب قد صرّح يوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بأن اليابان تتعمد إضعاف عملتها، ولوّح بإمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات اليابانية كإجراء مضاد. كما وجه انتقادات مماثلة للصين، زاعمًا أنها تسمح بخفض قيمة عملتها بشكل غير عادل.

منذ خريف 2022، تبذل الحكومة اليابانية بالتعاون مع بنك اليابان المركزي جهودًا لتصحيح ضعف الين مقابل الدولار، بما في ذلك التدخلات في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة. وأكد كاتو أن بلاده تتبع نهجًا شفافًا في سياساتها المالية، معربًا عن أمله في أن تتفهم الولايات المتحدة موقف اليابان استنادًا إلى السجلات الرسمية لتدخلاتها في سوق العملات.

وأضاف كاتو أن التنسيق بين الجانبين الأمريكي والياباني مستمر، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في أواخر يناير/ كانون الثاني 2024، حيث أكد الطرفان على وجهات نظرهما المشتركة بشأن استقرار سوق الصرف الأجنبي.

تأتي هذه التطورات وسط تقلبات ملحوظة في سوق العملات، حيث تسببت تصريحات ترامب الأخيرة في زيادة الطلب على الين مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 148.91-93 ين صباح الثلاثاء، مقارنةً بـ 150.18-18 ين مساء اليوم السابق.

مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، يراقب المستثمرون بحذر أي إشارات على تصعيد محتمل في السياسات الاقتصادية بين البلدين، في ظل حرص اليابان على الحفاظ على علاقاتها التجارية والاستثمارية مع واشنطن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)