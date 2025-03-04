معرض أوساكا إكسبو 2025 يدهش العالم بأكبر هيكل خشبي دائري على الإطلاق

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أوساكا - (جيجي برس)-- سجل السقف الدائري الضخم في موقع أوساكا إكسبو 2025، المقام في جزيرة يوميشيما الاصطناعية بغرب اليابان، رقمًا قياسيًا عالميًا كأكبر هيكل خشبي في العالم، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

خلال حفل أقيم في الموقع يوم الثلاثاء، قُدم الاعتراف الرسمي قبل انطلاق المعرض في 13 أبريل/ نيسان. يمتد السقف، المعروف باسم ”الحلقة الكبرى“، على مساحة 60 ألف متر مربع، متجاوزًا بذلك أي هيكل خشبي آخر من حيث المساحة المسجلة للبناء.

المهندس المعماري سوسوكي فوجيموتو، الذي صمم الموقع، أعرب عن تطلعه لأن ترمز ”الحلقة الكبرى“ إلى مفهوم الوحدة في التنوع، قائلًا: ”آمل أن تقدم هذه البنية رسالة قوية حول ارتباط العوالم المتنوعة ببعضها البعض خلال المعرض“.

يصل محيط السقف إلى حوالي كيلومترين، بينما يبلغ ارتفاعه 20 مترًا، وقطره الخارجي 675 مترًا. يحيط السقف بأجنحة الدول المشاركة، مما يجسد فلسفة التصميم التي تركز على التآلف بين الثقافات والتقاليد المختلفة.

بتكلفة إجمالية بلغت 34.4 مليار ين، اكتمل بناء الهيكل الخشبي في فبراير، وتم تسليمه رسميًا إلى جمعية اليابان لمعرض أوساكا إكسبو 2025، الجهة المسؤولة عن تنظيم الحدث. ومع اقتراب افتتاح المعرض، يترقب الزوار من جميع أنحاء العالم هذه التحفة المعمارية التي تعكس التقدم في تقنيات البناء المستدامة، وتعزز روح الابتكار والتعاون الدولي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)