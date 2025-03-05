اليابان تجدد محاولتها لإدراج فن الخط ”شودو“ ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعادت لجنة خبراء تابعة لوكالة الشؤون الثقافية في اليابان يوم الثلاثاء اختيار ”الشودو“ (الخط الياباني) كمرشح لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، في خطوة تعكس أهمية هذا الفن العريق في الثقافة اليابانية.

من المتوقع أن تقدم الحكومة اليابانية الاقتراح الرسمي بحلول نهاية الشهر الجاري، بينما ستتخذ اللجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو قرارها النهائي بشأن إدراجه خلال اجتماع مقرر في شتاء عام 2026. وكانت اليابان قد قدمت طلبًا مشابهًا في مارس من العام الماضي، لكن اليونسكو قررت تأجيل مراجعته.

يمثل الشودو أكثر من مجرد أسلوب للكتابة، فهو فن تعبيري متجذر في التقاليد اليابانية، يتميز باستخدام فرشاة الحبر لكتابة أحرف الكانجي والكانا بأسلوب يعكس إحساسًا بالجمال والانسجام. كما أنه جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يُستخدم في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات، بالإضافة إلى كونه مادة تعليمية أساسية في المدارس، حيث يتعلم الأطفال تقنياته منذ سن مبكرة.

ويؤكد مجلس الشؤون الثقافية أن إدراج الشودو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو سيساهم في إبراز عمق وتنوع الثقافة اليابانية على المستوى العالمي، مما يعزز التقدير الدولي لهذا الفن العريق الذي يجمع بين المهارة اليدوية والتعبير الفني والتأمل الروحي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)