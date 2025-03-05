نحو سرعات غير مسبوقة... سكك حديد شرق اليابان تعلن تطوير قطار الطلقة القادم

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية (JR East) عن خططها لتطوير سلسلة جديدة من قطارات الطلقة تحمل اسم E10، والتي ستعمل على خط توهوكو شينكانسن، الذي يربط العاصمة طوكيو بمنطقة توهوكو الواقعة في شمال شرق البلاد.

ووفقًا لما كشفته الشركة يوم الثلاثاء، سيتم الانتهاء من أول نموذج لقطارات E10 في خريف عام 2027، ليكون بمثابة نموذج اختباري قبل بدء الإنتاج الضخم. وتهدف JR East إلى تشغيل هذه القطارات الجديدة تجاريًا خلال السنة المالية 2030، كجزء من خطتها لتحديث أسطولها من الشينكانسن. وسيتم استبدال سلسلة E2، التي دخلت الخدمة في التسعينيات، وسلسلة E5، التي تم تقديمها في عام 2011، بسلسلة E10 الأكثر تطورًا.

سيتميز التصميم الخارجي للقطار الجديد بلونين رئيسيين مستوحيين من المناظر الطبيعية الجبلية في توهوكو، وهما الأخضر الفاتح والأخضر الداكن، مما يعكس ارتباط القطار بالبيئة المحلية. وستتكون كل وحدة من 10 عربات، لتوفير توازن بين السرعة والراحة والطاقة الاستيعابية.

أما من الناحية التقنية، فستبلغ السرعة القصوى للقطار الجديد 320 كيلومترًا في الساعة، وهي نفس سرعة قطارات E5 الحالية. ومع ذلك، فقد تم تصميم سلسلة E10 لتحسين معايير السلامة بشكل كبير، لا سيما في حالات الطوارئ مثل الزلازل، حيث ستُقلل مسافة التوقف بعد تفعيل المكابح بنسبة 15% مقارنة بالقطارات الحالية، مما يسهم في تعزيز قدرة القطار على التوقف بسرعة أكبر عند وقوع الكوارث الطبيعية.

إضافةً إلى التحسينات في السرعة والسلامة، ستركز JR East على تحسين مستوى الراحة داخل العربات من خلال تطوير مقاعد أكثر اتساعًا مع إضاءة محسّنة وتصميم داخلي يعزز الهدوء والاسترخاء أثناء الرحلات الطويلة. كما سيتم تقليل الضوضاء داخل المقصورات عبر استخدام تقنيات جديدة في عزل الصوت، مما يوفر تجربة سفر أكثر هدوءًا.

من الناحية البيئية، ستعتمد سلسلة E10 على تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، حيث سيتم استخدام أنظمة دفع كهربائية متطورة تقلل من استهلاك الكهرباء، ما يعكس التزام JR East بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية للقطارات السريعة.

يمثل إطلاق سلسلة E10 خطوة مهمة في تطور الشينكانسن، خاصة أن خط توهوكو شينكانسن يُعد أطول خط شينكانسن في اليابان، حيث يمتد لمسافة 674.9 كيلومترًا من طوكيو إلى شين-أوموري، ويخدم ملايين الركاب سنويًا. ومع تقديم الجيل الجديد من القطارات، تتطلع JR East إلى تعزيز مكانة الشينكانسن كوسيلة نقل رئيسية تجمع بين السرعة، والراحة، والاستدامة البيئية، مع الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات للمسافرين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)