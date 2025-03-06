ترامب يقول إن هوندا ستبني مصنعًا جديدًا في الولايات المتحدة

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه أمام الكونغرس أن شركة هوندا موتور اليابانية تعتزم بناء مصنع جديد في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة السيارات الأمريكي مقبل على ”طفرة كبيرة“ بفضل سياساته الاقتصادية.

جاء هذا التصريح خلال أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس في ولايته الثانية يوم الثلاثاء، حيث أكد أن التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارته بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تعزيز الصناعة المحلية، بل أيضًا إلى إعادة التوازن إلى التجارة الدولية.

وفي أول رد فعل على تصريحاته، قال متحدث باسم شركة هوندا موتور إن الشركة لا تزال تدرس خياراتها بشأن استراتيجيتها التصنيعية في الولايات المتحدة، مضيفًا أن القرارات المتعلقة بالاستثمار تتأثر بعدة عوامل، من بينها السياسات التجارية والإجراءات التنظيمية.

وفي سياق متصل، تحدث ترامب عن توسيع التعاون في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن ”اليابان وكوريا الجنوبية ودولًا أخرى ترغب في أن تكون شريكًا لنا في تطوير مشاريع الغاز الطبيعي في ألاسكا“، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستساهم في تعزيز استقلالية أمريكا في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)