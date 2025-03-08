الجيوب ليست مجرد تفاصيل... مطالب نسائية في اليابان بملابس أكثر عملية

أخبار اليابان

الكاتب: سيجي كوياما

طوكيو - (جيجي برس)-- في السنوات الأخيرة، تكتسب حركة تطالب بإضافة جيوب عملية إلى ملابس النساء زخمًا في اليابان، مما يدفع صناعة الأزياء إلى إعادة النظر في تصاميمها التقليدية.

لطالما عانت النساء في اليابان من مشكلة نقص الجيوب في الملابس النسائية، إذ إن العديد من السترات، البناطيل، والتنانير إما تخلو من الجيوب تمامًا أو تحتوي على جيوب ضحلة غير عملية. وقد أدى ذلك إلى انتقادات متزايدة بين النساء العاملات، اللواتي يجدن أن هذه التصاميم غير مريحة خاصة في بيئات العمل، حيث يواجهن صعوبة في حمل بطاقات العمل، المفاتيح، أو حتى مناديلهن دون الحاجة إلى حقيبة يد.

آياكو أوراساوا، موظفة تبلغ من العمر 37 عامًا، عانت من هذا التحدي بعد أن اشترت سترة بلا جيوب قبل ثلاث سنوات عند حصولها على وظيفة جديدة. ورغم أنها شعرت بعدم الراحة بسبب اضطرارها لحمل بطاقات عملها ومستلزماتها في حقيبتها، فإنها تحملت الأمر ظنًا منها أن غياب الجيوب في ملابس النساء هو أمر معتاد لا يمكن تغييره.

إلا أن هذا التصور بدأ في التغير مع تصاعد الأصوات المطالبة بملابس أكثر عملية للمرأة، مما دفع بعض العلامات التجارية إلى إعادة تصميم منتجاتها لتشمل جيوبًا أكثر اتساعًا ووظيفية، استجابة لمطالب المستهلكات اللواتي يسعين إلى الراحة والعملية دون المساس بالأناقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)