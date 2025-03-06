【فيديو】حرائق الغابات تهدد شمال شرق اليابان: أوفوناتو تخسر 9% من مساحتها

أخبار اليابان

أسفر حريق الغابات المستمر في مدينة أوفوناتو، بمحافظة إيواتي شمال شرق اليابان، عن تدمير نحو 2900 هكتار من الغابات، وهو ما يمثل 9% من إجمالي مساحة المدينة. الحريق، الذي اندلع في 26 فبراير/ شباط الماضي، لا يزال ينتشر بسرعة، حيث توسعت رقعة النيران بمقدار 300 هكتار إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد من صعوبة جهود السيطرة عليه.

وعلى الرغم من هطول الأمطار لأول مرة منذ بدء الحريق، كانت الآمال المعقودة على إسهامها في إبطاء انتشار النيران محدودة، إذ لا يزال الدخان الكثيف يغطي سماء المنطقة، مما يعيق عمليات الإطفاء الجوية والأرضية. ووفقًا للتقارير الأولية، تعرض ما لا يقل عن 84 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الحريق، كما تم العثور على جثة محترقة لرجل في إحدى المناطق المتضررة، في ظل مخاوف من وجود ضحايا آخرين لم يتم العثور عليهم بعد.

في ظل تصاعد الخطر، أصدرت السلطات المحلية أوامر إخلاء لـ 4596 شخصًا من 1896 أسرة، فيما تم نقل حوالي 1200 شخص إلى الملاجئ المؤقتة بانتظار تحسن الأوضاع. وتواصل فرق الإطفاء، مدعومة بمتطوعين من السكان المحليين، العمل على احتواء الحريق، لكن الرياح القوية تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تساعد في انتشار اللهب إلى مناطق جديدة، مما يصعب جهود الإخماد.

أفاد مكتب الأرصاد الجوية المحلي في موريوكا، التابع لـ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الجزء الجنوبي من ساحل محافظة إيواتي، بما في ذلك مدينة أوفوناتو، قد يشهد ما يصل إلى 40 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وبينما قد تسهم هذه الأمطار في التخفيف من حدة النيران، إلا أن السلطات لا تزال تتوقع ظروفًا صعبة خلال الأيام القادمة، مما يستدعي استمرار حالة التأهب القصوى.

وفي ظل هذه التطورات، لا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق، مع ترجيحات بأن يكون عامل الطقس الجاف والرياح القوية قد لعبا دورًا رئيسيًا في تفاقم الوضع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)