【فيديو】أكثر الساعات دقة في التاريخ... اليابان تطلق ساعة لا تخطئ إلا بعد 10 مليارات سنة!

أخبار اليابان

أعلنت شركة شيمادزو عن إطلاق أول ساعة شبكية بصرية فائقة الدقة متاحة تجاريًا، بانحراف زمني لا يتجاوز ثانية واحدة كل 10 مليارات سنة. تُعد هذه الساعة، التي ابتكرها البروفيسور هيديتوشي كاتوري من جامعة طوكيو عام 2001، أحد أكثر الابتكارات دقة في مجال قياس الزمن.

وحددت الشركة سعر الساعة عند 500 مليون ين لكل وحدة، مستهدفة بيع 10 وحدات خلال السنوات الثلاث المقبلة لمؤسسات بحثية محلية ودولية، مما يمهد الطريق لاستخدامها في تطبيقات علمية متقدمة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)