شباب اليابان في نيويورك: نداء من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية

نيويورك -- (جيجي برس)-- دعت مجموعة من طلاب المدارس الثانوية من اليابان يوم الأربعاء إلى التخلص من الأسلحة النووية في نيويورك، حيث يجري اجتماع للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية.

قالت مايو كوباياشي، إحدى السفيرات الطلابيات للسلام كما يُطلق عليهن، في تجمع بالقرب من مقر الأمم المتحدة: ”لنتقدم خطوة معًا نحو هدف القضاء على الأسلحة النووية وتحقيق عالم سلمي“.

كوباياشي، طالبة في السنة الثانية تبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة ناغاساكي نيشي الثانوية، ذكرت أن أكثر من 210,000 شخص قُتلوا على الفور جراء القنبلتين الذريتين الأمريكيتين على هيروشيما وناغاساكي في عام 1945.

وأكدت قائلة: ”أعتقد أن السلام ليس شيئًا يُعتبر مفروغًا منه، بل هو شيء يجب أن نحافظ عليه باستمرار“.

ومن بين المشاركين الآخرين جيرو هاماسومي، 79 عامًا، الأمين العام المساعد للاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية، أو نيهون هيدانكيو، التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)