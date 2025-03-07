مصرع عامل وإصابة آخر في انفجار بمصنع تابع لتويوتا في آيتشي

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ناغويا - (جيجي برس)-- لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بجروح طفيفة جراء انفجار وقع صباح الخميس في مصنع شركة تشوأو سبرينغ، التابعة لمجموعة تويوتا موتور، في محافظة آيتشي بوسط اليابان. ووفقًا لمسؤولي الإطفاء، وقع الانفجار في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، مما أسفر عن وفاة عامل يبلغ من العمر 40 عامًا، بينما تعرض زميله البالغ من العمر 44 عامًا لإصابة طفيفة في أذنه اليمنى.

الحادث وقع نتيجة انفجار مجمع الغبار في المصنع، ولا تزال شرطة محافظة آيتشي تحقق في ملابسات الحادث وأسبابه المحتملة. يُذكر أن تشوأو سبرينغ تُعتبر من الموردين الرئيسيين لتويوتا، حيث تختص في تصنيع النوابض المستخدمة في المركبات.

وأدى الحادث إلى تعليق العمل في خطي إنتاج داخل المنشأة رقم 3 بالمصنع، في حين لم يُحدد بعد موعد استئناف العمليات. ويضم المصنع سبعة خطوط إنتاج إجمالًا.

لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، فقد شهد نفس المصنع انفجارًا وحريقًا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما تسبب في إصابة عاملين وأثر بشكل مباشر على إنتاج شركة تويوتا. حينها، أدى الحادث إلى تعليق 13 خط إنتاج في ثمانية مصانع، مما اضطر الشركة إلى تعليق عملياتها لمدة عشرة أيام قبل استئناف العمل بشكل طبيعي.

في أعقاب الحادث الأخير، قدمت تشوأو سبرينغ اعتذارها لعائلة الضحية وعملائها، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء تحقيق شامل لضمان السلامة قبل استئناف الإنتاج.