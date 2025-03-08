هل تتحقق الزيادة المنتظرة؟ مطالب برفع الأجور في اليابان بنسبة 6% لأول مرة منذ 3 عقود

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته الاتحاد الياباني للنقابات العمالية، أو رينغو، يوم الخميس أن المتوسط المرجح لزيادات الأجور التي طالبت بها 2,939 نقابة عضوة في مفاوضات رفع الأجور بين العمال وأرباب العمل هذا العام بلغ 6.09%.

إنها المرة الأولى منذ 32 عامًا التي تتجاوز فيها طلبات زيادة الأجور المتوسطة 6%، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص العمالة.

حتى يوم الإثنين، كان المتوسط 19,244 ين، بزيادة 1,638 ين عن العام السابق، مع طلبات زيادة في سلم الأجور من 2,454 نقابة عمالية بمتوسط 14,283 ين، أو زيادة بنسبة 4.51%.

من بين النقابات، طلبت تلك التي تضم أقل من 300 عضو زيادة متوسطة في الأجور بنسبة 6.57%، متجاوزة الهدف البالغ 6% الذي حددته رينغو للنقابات الصغيرة.

قالت رئيسة رينغو، توموكو يوشينو، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: ”شعرت بعزم النقابات العمالية الصغيرة في في مفاوضات رفع الأجور“. وأضافت: ”آمل أن تتحقق مطالب كل نقابة بشكل كامل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)