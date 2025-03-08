ترامب غير راضٍ عن المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة

أخبار اليابان

واشنطن- (جيجي برس)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن استياء جديد تجاه معاهدة الأمن بين اليابان والولايات المتحدة، مشيرًا إلى عدم التوازن في الالتزامات الدفاعية بين البلدين.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: ”علينا حماية اليابان، لكن تحت أي ظرف من الظروف لا يتعين عليهم حمايتنا“، ملمحًا إلى أن المعاهدة تضع عبئًا أمنيًا أكبر على الولايات المتحدة دون التزام مماثل من الجانب الياباني.

كما أشار ترامب إلى أن اليابان تحقق فوائد اقتصادية كبيرة من التحالف مع الولايات المتحدة، مؤكدًا: ”اليابان تحقق ثروة اقتصاديًا معنا“.

وجاءت هذه التصريحات أثناء مناقشته علاقات الولايات المتحدة مع أعضاء حلف الناتو.

ورغم انتقاداته، أكد ترامب على العلاقات الجيدة بين البلدين، مضيفًا: ”أحب اليابان. لدينا علاقة رائعة مع اليابان“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)