اليابان تؤكد ثقتها في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها بموجب المعاهدة الأمنية

طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت الحكومة اليابانية ثقتها الكاملة في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان بموجب المعاهدة الأمنية الثنائية بين البلدين. جاء ذلك في تصريح لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، حيث شدد على ”أن طوكيو لا تشك في استعداد واشنطن للوفاء بتعهداتها الدفاعية، بما في ذلك استخدام جميع قدراتها، حتى النووية“ .

وجاءت تصريحات هاياشي بعد أن أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استيائه من بنود المعاهدة، التي لا تلزم اليابان بحماية الولايات المتحدة في المقابل. ورغم هذه التصريحات، أكد هاياشي أن رئيس الوزراء الياباني، شينيغو إيشيبا، كان قد جدد التأكيد على التزام واشنطن بالدفاع عن طوكيو خلال اجتماعه الأول مع ترامب في واشنطن الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، أشار هاياشي إلى الجهود التي تبذلها اليابان لتعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة، من خلال تشريعات تتيح لها ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس، مما يسهم في تحقيق ”الدعم المتبادل السلس في جميع الظروف“.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، أن نظيره الأميركي، بيت هاغسيث، شدد خلال سلسلة من المحادثات على التزام الولايات المتحدة الكامل بالدفاع عن اليابان بموجب المعاهدة الأمنية.