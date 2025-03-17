صناعة الأخبار في اليابان... متى تحصل المرأة على تمثيل عادل؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- لا تزال النساء ممثلات تمثيلاً ناقصًا في صناعة الإعلام الإخباري الياباني، حيث كان يُقدّر تقليديًا الموظفون الجادون المستعدون للعمل لساعات طويلة، نظرًا لأن الأخبار يمكن أن تحدث في أي وقت وفي أي مكان.

لكن التعامل مع هذا الأمر كأمر مسلم به قد أعاق إصلاحات أنماط العمل والتنظيمات الشركاتية، مع تقليص فرص العمل للصحفيات الإناث، اللواتي لا يزال من المرجح أن يتحملن العبء الأساسي لرعاية الأطفال.

يُعتبر تصحيح الفجوة الجندرية قضية ملحة في هذه الصناعة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى إدخال وجهات نظر النساء إلى غرف الأخبار، مما يؤدي إلى تنوع أكبر في وجهات النظر في إنتاج الأخبار.

تتذكر صحفية في الثلاثينيات من عمرها تعمل في صحيفة محلية كيف كادت أن تبكي عندما رأت زميلتها الأكبر سنًا تعتذر في اجتماع داخلي قائلة: ”أنا آسفة لأنني حملت“.

كانت الصحفية تشعر دائمًا بعدم الارتياح لأن الصحفيات الكبيرات اللواتي كانت تثق بهن كُن يُسحبن تلقائيًا من تغطية موضوعاتهن ويُعاد تعيينهن في وظائف مكتبية بمجرد أن يصبحن أمهات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)