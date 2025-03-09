اليابانيون يتوقعون ازدهارًا اقتصاديًا مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يتوقع غالبية اليابانيين أن تتعزز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لاستطلاع أجرته وزارة الخارجية اليابانية.

عند سؤالهم عن المجال الذي يتوقعون أن تتعزز فيه العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، مع السماح بإجابات متعددة، أشار 52.1% من المستجيبين إلى ”الاقتصاد والتجارة والمالية“، تلاهم 49.7% الذين ذكروا ”الأمن ومكافحة الإرهاب ونزع السلاح ومنع الانتشار“.

يُعتقد أن النتائج تأثرت بتعليقات ترامب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

كما أظهر الاستطلاع أن 81.5% قالوا إنهم يوافقون بشدة أو إلى حد ما على أن البيئة الأمنية في شرق آسيا أصبحت أكثر حدة.

مع احتفال اليابان وكوريا الجنوبية بالذكرى الستين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، قال 53% إن على البلدين تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الأمنية بما في ذلك كوريا الشمالية، ودعا 35.7% و34.4% إلى حل قضية تاكيشيما، وهي جزر في بحر اليابان تسيطر عليها كوريا الجنوبية، والقضايا المتعلقة بالتاريخ، على التوالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)