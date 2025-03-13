انكماش سوق القواميس الإلكترونية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تواصل مبيعات القواميس الإلكترونية الانخفاض في اليابان وسط انخفاض معدلات المواليد وانتشار استخدام تطبيقات الهواتف الذكية.

بعد إطلاق أول نموذج محلي الصنع في عام 1979، توسعت مبيعات القواميس الإلكترونية بفضل الطلب القوي على هذه الأجهزة كهدايا للطلاب المبتدئين في المدارس أو المنضمين إلى سوق العمل. وبلغت شحناتها في البلاد 2,805,000 وحدة في عام 2007، وفقًا لجمعية صناعات الأجهزة التجارية وأنظمة المعلومات اليابانية.

لكن منذ ذلك الحين، تقلص السوق باستمرار. ففي عام 2023، بلغ إجمالي الشحنات المحلية 385,000 وحدة، أي ما يعادل سبع الذروة فقط.

أجبر انخفاض المبيعات العديد من الشركات المصنعة على الانسحاب من السوق. فقد انسحبت شركة سوني، المعروفة الآن باسم سوني غروب، من هذا المجال في عام 2006، بينما أنهت كل من شركة سيتيزن هولدينغز، المعروفة حاليًا باسم سيتيزن ووتش كو، وشركة سيكو إنسترومنتس إنك إنتاج وبيع هذه الأجهزة في عام 2015.

ومن بين اللاعبين القلائل المتبقين في السوق، تبرز شركة كاسيو كمبيوتر الرائدة في الصناعة وشركة شارب كورب، الرائدة في مجال القواميس الإلكترونية اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)