من النسيج إلى التصنيع... كيف تعيد اليابان تعريف الأزياء المستدامة؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل صناعة الملابس اليابانية بشكل متزايد على تعزيز إعادة استخدام الملابس، آملةً في جعل الموضة أكثر استدامة.

تتسبب الإنتاج الزائد والتخلص الجماعي من الملابس، اللذان ينتجان كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة، في أضرار بيئية كبيرة. ووفقًا لوزارة البيئة، يتم التخلص من حوالي 60% من الملابس المباعة في اليابان.

تسعى شركات الملابس إلى تشجيع المستهلكين على الاستمتاع بما يسمونه ”الموضة المستدامة“ باستخدام الملابس المستعملة.

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أقيم عرض أزياء غير عادي في منطقة هاراجوكو في طوكيو، التي تضم العديد من متاجر العلامات التجارية للأزياء. كانت جميع الملابس والإكسسوارات التي ارتداها عارضو الأزياء على المنصة عبارة عن عناصر مستعملة جمعتها شركات الملابس من المستهلكين أو قدمها العارضون أنفسهم.

نظمت شركة ميرساري إنك، التي تدير تطبيق السوق الإلكتروني، هذا الحدث، حيث غابت المنتجات المصنعة حديثًا تمامًا. وشاركت في الحدث أحد عشر شركة، بما في ذلك شركات تصنيع الملابس.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)