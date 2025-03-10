بعد 12 يومًا من النيران... احتواء حرائق الغابات الهائلة في شمال شرقي اليابان!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت مدينة أوفوناتو في محافظة إيواتي، شمال شرق اليابان، يوم الأحد أن الحريق الهائل الذي اندلع في 26 فبراير/ شباط قد تم احتواؤه.

في ذلك اليوم، رفعت المدينة أيضًا أمر الإخلاء عن ما مجموعه 882 شخصًا من 361 أسرة في أربع مناطق. لا يزال أمر الإخلاء ساريًا لما مجموعه 2424 شخصًا من 979 أسرة، لكن من المتوقع أن ترفع المدينة الأمر بالكامل بحلول ظهر يوم الإثنين.

قال رئيس بلدية أوفوناتو، كيوشي فوشيغامي، في مؤتمر صحفي يوم الأحد: ”لم نعد نرى خطر انتشار الحريق أكثر“. سيواصل رجال الإطفاء العمل لتحديد ما إذا كان الحريق قد أُخمد.

وفقًا للمدينة، ألحق الحريق أضرارًا بـ 210 مبانٍ، بما في ذلك 102 منزل، تم تدمير 76 منها بالكامل.

بدأ الحريق حوالي الساعة 1 ظهرًا في 26 فبراير وأحرق ما مجموعه حوالي 2900 هكتار، أو حوالي 9% من المدينة. عُثر على مواطن من المدينة يبلغ من العمر 90 عامًا ميتًا خلال الحريق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)