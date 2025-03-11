طوكيو تحيي الذكرى الثمانين للغارات الجوية الأمريكية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أُقيمت مراسم تذكارية في طوكيو يوم الإثنين للحداد على ما يُقدر بـ 100 ألف ضحية للغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على العاصمة اليابانية قبل 80 عامًا.

أُقيمت المراسم في قاعة التذكار التابعة لحكومة العاصمة طوكيو في حي سوميدا، بحضور أسر المتوفين ومحافظِة طوكيو يوريكو كويكي، بالإضافة إلى ولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو.

وأقيمت منصات لوضع الزهور خارج القاعة وأدى الكثير من الأشخاص الصلاة لإحياء ذكرى أحبائهم الذين لقوا مصرعهم في الغارات الجوية.

قالت ريكو ساتو، 93 عامًا، التي نجت من الغارة لأنها غادرت طوكيو قبل ساعات قليلة، ”والدي، الذي كان لطيفًا وملتزمًا بتعليمنا، توفي بعد أن بقي في طوكيو لحماية متجر الأرز الخاص به“.

وأضافت ساتو، التي فقدت أيضًا إخوتها في الحرب العالمية الثانية، ”يجب ألا نكرر الحرب أبدًا“.

قالت امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا، فقدت والدها وإخوتها في الغارة، إن جثثهم وعظامهم لم تُعثر عليها. ”كل ما يمكنني فعله هو التفكير فيهم كل عام في هذا المكان“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)