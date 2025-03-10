الحكومة اليابانية تتحرك لمواجهة تقلبات الأسعار بطرح مخزون الأرز في السوق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت وزارة الزراعة اليابانية يوم الإثنين في استقبال العروض لشراء الأرز المخزن في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار من خلال معالجة النقص في الإمدادات.

في الجولة الأولى من المزاد، ستبيع الوزارة 150 ألف طن من إجمالي 210 الف طن من الأرز المحتفظ به الذي تخطط لإطلاقه.

إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأرز المخزن لتخفيف اختناقات التوزيع. في السابق، كانت الحكومة تحد من الإصدارات لحالات المحاصيل السيئة الخطيرة والكوارث الكبيرة.

من المتوقع أن يصل الأرز إلى أرفف المتاجر في أواخر مارس على أقرب تقدير. ستبيع الوزارة الأرز المخزن للمشترين الكبار بشرط أن تعيد شراء الأرز خلال عام.

ارتفعت أسعار الأرز مع تسابق المشترين الكبار مثل التعاونيات الزراعية لتأمين الإمدادات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)