متحف الأراضي اليابانية يستعد لافتتاحه مجددًا الشهر القادم بتحديثات شاملة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- من المقرر أن يُعاد افتتاح المتحف الوطني للأراضي والسيادة في اليابان في منتصف أبريل/ نيسان بعد التجديد.

ستقوم الحكومة بتحديث معروضات المتحف المتعلقة بالأراضي الشمالية، أو الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا في شمال شرق المحيط الهادئ، وجزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، إلى أنواع تعتمد على التجربة باستخدام تقنيات بصرية متقدمة، بهدف تشجيع الشباب، الذين يُعتقد أن الكثير منهم غير مبالين بقضايا الأراضي، على الاهتمام بها.

الجزر التي تحت سيطرة روسيا، والواقعة قبالة محافظة هوكايدو الأقصى شمال اليابان، تطالب بها اليابان منذ فترة طويلة، بينما تدعي الصين السيادة على جزر سينكاكو التي تديرها اليابان في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان. يهدف المتحف في حي تشيودا بطوكيو إلى نشر موقف اليابان بشأن الأراضي المتنازع عليها.

افتتحت الحكومة المتحف في عام 2018 لتعزيز فهم الجمهور لهذه الجزر المتنازع عليها كجزء لا يتجزأ من أراضي اليابان. استخدم المتحف بشكل رئيسي لوحات لعرض تاريخ الجزر وبيئتها الطبيعية.

يزور المتحف حوالي 10 آلاف شخص سنويًا، وكثير منهم من الأفراد في منتصف العمر وكبار السن المهتمين بقضايا الأراضي. كان جذب الأجيال الشابة إلى المتحف تحديًا للحكومة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)