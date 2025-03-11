جريمة مروعة في طوكيو: مقتل شابة طعنًا في تاكادانوبابا

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طوكيو - (جيجي برس)-- لقيت شابة مصرعها بعد تعرضها للطعن في شارع بمنطقة تاكادانوبابا بحي شينجوكو في طوكيو، صباح الثلاثاء.

وقع الهجوم أمام محطة تاكادانوبابا حوالي الساعة 9:50 صباحًا، حيث أصيبت الضحية، التي يُعتقد أنها في العشرينات من عمرها، بعدة طعنات. ورغم نقلها إلى المستشفى، أُعلن عن وفاتها لاحقًا.

وألقت إدارة شرطة العاصمة طوكيو القبض على رجل في الأربعينات من عمره في موقع الحادث بتهمة محاولة القتل، إلا أنه أفاد للشرطة بأنه لم يكن ينوي قتلها. وتعتزم الشرطة تعديل التهمة إلى القتل، مع استمرار التحقيق في دوافعه ومدى تحمله للمسؤولية الجنائية.

ووفقًا للشرطة، تعرضت الضحية لطعنات في الرقبة والرأس والصدر. كما عُثر في موقع الحادث على سكين بطول شفرة يبلغ نحو 13 سنتيمترًا، بالإضافة إلى سكين أخرى تمت مصادرتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)