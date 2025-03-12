أوتشيدا يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة نيسان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور يوم الثلاثاء أن رئيسها التنفيذي ماكوتو أوتشيدا سيتنحى عن منصبه، على أن يخلفه إيفان إسبينوزا، البالغ من العمر 46 عامًا وكبير مسؤولي التخطيط بالشركة، اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان.

جاءت استقالة أوتشيدا، البالغ من العمر 58 عامًا، بعد ضغوط داخلية تحمله مسؤولية انهيار محادثات الاندماج مع شركة هوندا موتور.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أوضح أوتشيدا أنه قرر التنحي لأنه أصبح ”غير قادر على كسب ثقة“ بعض الموظفين بعد الفوضى التي أحدثها انهيار المفاوضات، مضيفًا: ”خلصت إلى أن الأفضل هو البدء من جديد تحت إدارة جديدة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)