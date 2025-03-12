الولايات المتحدة تنتقد اليابان بسبب تعريفات الأرز

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- انتقدت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء اليابان بسبب فرضها تعريفات جمركية على واردات الأرز.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: ”انظروا إلى اليابان، تفرض تعريفات جمركية على الأرز بنسبة 700 بالمئة“.

وأضافت: ”الرئيس دونالد ترامب يؤمن بالمعاملة بالمثل“، مشيرة إلى أن الأرز الياباني قد يخضع لما يسمى بالتعريفات المتبادلة التي تخطط الإدارة لفرضها الشهر المقبل.

وقالت ليفيت عن ترامب: ”كل ما يطلبه في نهاية المطاف هو ممارسات تجارية عادلة ومتوازنة“.

وفي فبراير/ شباط، أمر ترامب المسؤولين بوضع خطط لفرض تعريفات متبادلة، تهدف إلى موازنة مستوى التعريفات التي تفرضها الدول الشريكة في التجارة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)