الولايات المتحدة تنتقد اليابان بسبب تعريفات الأرز
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واشنطن - (جيجي برس)-- انتقدت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء اليابان بسبب فرضها تعريفات جمركية على واردات الأرز.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: ”انظروا إلى اليابان، تفرض تعريفات جمركية على الأرز بنسبة 700 بالمئة“.
وأضافت: ”الرئيس دونالد ترامب يؤمن بالمعاملة بالمثل“، مشيرة إلى أن الأرز الياباني قد يخضع لما يسمى بالتعريفات المتبادلة التي تخطط الإدارة لفرضها الشهر المقبل.
وقالت ليفيت عن ترامب: ”كل ما يطلبه في نهاية المطاف هو ممارسات تجارية عادلة ومتوازنة“.
وفي فبراير/ شباط، أمر ترامب المسؤولين بوضع خطط لفرض تعريفات متبادلة، تهدف إلى موازنة مستوى التعريفات التي تفرضها الدول الشريكة في التجارة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
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