الشركات اليابانية الكبرى توافق بالكامل على مطالب زيادة الأجور

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طوكيو - (جيجي برس)-- استجابت العديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل كامل لمطالب زيادة الأجور من نقاباتها العمالية خلال مفاوضات رفع الأجور السنوية في الربيع يوم الأربعاء.

وافق أرباب العمل على رفع الأجور بشكل كبير كما حدث في مفاوضات العام السابق، وسط ارتفاع الأسعار ونقص حاد في العمالة.

استجابت شركة تويوتا موتور بالكامل لطلبات نقابتها المتعلقة بالأجور والمكافآت. بينما وافقت شركة نيسان موتور كو، التي عانت من ضعف الأداء المالي، على زيادة الأجر الشهري بمقدار 16500 ين لكل عامل، وهو أقل من المستوى المطلوب البالغ 18000 ين.

في صناعة الإلكترونيات، حيث طالبت النقابات العمالية بشكل موحد بزيادة قدرها 17000 ين في سلم الأجور الشهرية، استجابت شركات هيتاتشي ليمتد وإن إي سي وفوجيتسو ليمتد بالكامل لهذا الطلب. ووافقت شركة ميتسوبيشي إلكتريك على زيادة سلم أجورها بمقدار 15000 ين. وسجلت الزيادات في الأجور أعلى مستوياتها القياسية لهذه الشركات الأربع.

وافقت شركة توشيبا على زيادة سلم أجورها بمقدار 14000 ين، بينما وافقت شركة باناسونيك هولدينغز على زيادة قدرها 13000 ين. وتفاوتت النتائج بين الشركات بناءً على الأداء المالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)