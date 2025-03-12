تويوتا تدخل المنافسة الكهربائية في أوروبا بسيارة دفع رباعي جديدة هذا العام

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بروكسل - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الأربعاء أنها ستطلق نسخة كهربائية من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات C-HR في أوروبا هذا العام، وذلك كجزء من خططها لتوسيع تشكيلة مركباتها الكهربائية العاملة بالبطاريات في المنطقة إلى 14 طرازًا بحلول عام 2026.

تأتي هذه الخطوة من شركة السيارات اليابانية استجابة لخطط الاتحاد الأوروبي لحظر بيع المركبات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

تتوقع تويوتا أن ترتفع مبيعاتها السنوية للسيارات الكهربائية في أوروبا إلى 250 ألف وحدة بحلول عام 2027، أي حوالي 20٪ من إجمالي مبيعاتها من المركبات في المنطقة.

حتى نهاية عام 2023، كانت الشركة تتوقع أن تتجاوز مبيعاتها من السيارات الكهربائية في أوروبا 250 ألف وحدة بحلول عام 2026. لكنها خفضت توقعاتها بسبب تباطؤ الطلب.

السيارة الكهربائية الجديدة+C-HR يمكنها قطع مسافة 600 كيلومتر بشحنة واحدة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)