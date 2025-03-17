الشركات اليابانية تعرض منتجاتها المستقبلية في معرض أوساكا إكسبو

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أوساكا - (جيجي برس)-- يقدم معرض أوساكا إكسبو فرصة فريدة للمصنّعين الصغار في محافظة أوساكا لعرض تقنياتهم المتطورة على المستوى العالمي. في إطار السعي لحل التحديات اليومية التي يواجهها الناس، يتعاون هؤلاء المصنعون على تطوير منتجات مبتكرة، تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة في أوساكا، التي تعمل على تنسيق جهودهم.

خلال المعرض، الذي سيقام لمدة ستة أشهر بدءًا من منتصف أبريل/ نيسان على جزيرة يوميشيما الاصطناعية في خليج أوساكا، ستُعرض المنتجات في مراحل التجريب والاختبار، مما يتيح للمشاركين فرصة تقييمها وتحسينها قبل طرحها في الأسواق.

أحد أبرز المنتجات المعروضة هو كرسي متحرك مبتكر، يتميز بمقعد يظل أفقيًا دائمًا، حتى عند استخدامه على المنحدرات أو المسارات غير المستوية. يجري تطوير هذا الكرسي حاليًا من قبل شركات محلية، من بينها Nishito Spring Mfg. & Co.، ومقرها مدينة أوساكا. تهدف هذه التقنية إلى حل مشكلة ميلان المقاعد في الكراسي المتحركة التقليدية، الذي يسبب شعورًا بعدم الراحة والقلق للمستخدمين.

من خلال دمج تقنيات متقدمة، مثل معالجة المعادن، نجحت الشركات الشريكة في إعادة تصميم الهيكل الداخلي لهذا المنتج، مما يقلل الأعباء على مستخدمي الكراسي المتحركة والأشخاص الذين يساعدونهم. ويطمح المطورون إلى الوصول إلى تصميم يجعل المستخدمين ”يشعرون وكأنهم يطفون“، مما يعزز تجربة تنقل أكثر راحة واستقلالية.

يُتوقع أن يُسلط معرض أوساكا إكسبو الضوء على الابتكارات التكنولوجية القادمة من المصانع الصغيرة، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة نحو الأسواق العالمية.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)